Çorum’da eski eşini öldürüp, intihar etti

Evde 2 çocuğu varken tartıştığı, eski eşini tabancayla başından vurarak öldüren kişi, aynı silahla canına kıydı.

Çorum’un Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 10’uncu Sokak’ta Ercan Ö. (36) ile boşandığı eşi Alev Seçen (33) arasında, aynı evdeyken bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada ruhsatsız tabancasını çıkaran Ercan Ö., evde kız çocuklarının da bulunduğu sırada Seçen’i başından vurdu. Seçen, kanlar içinde yere yığılırken, Ercan Ö., bu kez aynı tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevleri, yaptığı kontrolde, Alev Seçen ile Ercan Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÇOCUKLAR, YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yakın zamanda boşandıkları öğrenilen Alev Seçen ve Ercan Ö.'nün cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından 2 kız çocuğu da bina önüne gelen yakınlarına teslim edildi. Polis, soruşturma başlattı.