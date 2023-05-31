Çorum'da evlenmek istemeyen genç kızın ağabeyini öldürdüler: Cezalar belli oldu Evlenme teklifini üniversite okuyacağını söyleyerek kabul etmeyen genç kızın ağabeyini öldürüldüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, takdir indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın babası da 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 15 yıl hapse mahkum oldu.

DHA

Üniversite hayaliyle evlenmek istemedi, evine ateş düştü…

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten 26 yaşındaki Ahmet Özkarslı, Şerife İçöz'ü ailesinden istedi.

19 yaşındaki Şerife de, üniversitede okumak istediğini, bunun için evlenmek istemediğini söyledi.

Özkarslı ailesi ile İçöz ailesi arasında bu nedenle husumet oluştu.

Ağabeyini öldürdü

18 Ekim 2022'de Şerife İçöz'ün 21 yaşındaki ağabeyi Mustafa İçöz ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı.

Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp İçöz'e ateş etti.

İçöz, yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntüsü delil olarak sunuldu

Ahmet Özkarslı hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Özkarslı hakkında ise 'öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ıncı celsesinde, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü delil olarak sunuldu.

Görüntüde Ahmet Özkarslı'nın evden tabanca ile çıkıp, köy meydanında Mustafa İçöz'e ateş ettiği, arkadan gelen babası Mehmet Özkarslı'nın da yere düşen İçöz'e defalarca sopayla vurduğu görüldü.

Mahkeme heyeti, bunun üzerine Mehmet Özkarslı'nın da tutuklanmasına karar verdi.

"Ben vurmasaydım, o bizi vuracaktı"

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Ölen Mustafa İçöz'ün yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Mehmet Özkarslı, "Olay aniden gelişen bir durumdur, asla tasarlanmış bir olay değildir. Suçsuzum beratımı istiyorum." dedi.

Ahmet Özkarslı ise "Olay bir anda gerçekleşmiştir. Maktulün tehdit etmesi sonucu bir anda sinirime hakim olamadım. Önce yere sıkacaktım, mermiler sekerek maktule isabet etmiştir. Adaletinize sığınıyorum. Ben vurmasaydım, o bizi vuracaktı. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Pişmanım." diye konuştu.

İkisinin de cezası indirildi

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özkarslı'ya önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi, sonra geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak, takdir indirimi ile cezayı 25 yıla düşürdü.

Mehmet Özkarslı'ya ise 'kasten öldürmeye azmettirme' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından dava açılsa da eyleminin 'kasten öldürme' suçunu oluşturduğu belirtilerek, müebbet hapis cezası verildi.

Ceza, sanığın eylemini 'tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle önce 18 yıl, sonra da takdir indirimi uygulanarak 15 yıla indirildi.