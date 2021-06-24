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    Çorum'da fırtına, saat kulesini devirdi

    Kentte dün başlayan ve giderek etkisini artıran fırtınanın, maket saat kulesini devirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 17:02
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    Çorum'da fırtına, saat kulesini devirdi

    Çorum'da sağanak ve dolu yağışının ardından şiddetini artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine konulan saat kulesinin maketi, fırtına sonucu devrildi.

    DEVRİLME ANI KAMERADA

    Parçalanan maket kulenin etrafında kimsenin olmaması, olası bir kazayı önlerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Çorum da fırtına, saat kulesini devirdi #1

    Çorum da fırtına, saat kulesini devirdi #2

    Çorum da fırtına, saat kulesini devirdi #3

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