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    Çorum’da freni boşalan vinç, iki katlı eve girdi

    Feci kaza sonrası evde büyük hasar meydana gelirken, vinçteki 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 08:03
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    Çorum’da freni boşalan vinç, iki katlı eve girdi

    Çorum’un Boğazkale ilçesinde Celal Eren'in kullandığı 07 CFS 79 plakalı vincin freni boşaldı.

    Kontrolden çıkan vinç, bahçe duvarını yıktığı Mustafa Badak'a ait 2 katlı eve çarptı. Evin taşıyıcı kolonları parçalayan vinç, odanın yarısına kadar girdi.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Ev sakinlerinin yara almadığı olayda, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, vinçte sıkışan sürücü ile birlikte Şükrü Koçak, Servet Kurt ve Abdulhekim İlik'i çıkardı.

    Çorum’da freni boşalan vinç, iki katlı eve girdi #1

    YARALILAR TEDAVİYE ALINDI, VİNÇ EVDEN ÇIKARILDI

    Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Vinç ise iş makineleri yardımıyla evin bahçesinden çıkarıldı.

    Çorum’da freni boşalan vinç, iki katlı eve girdi #2

    Çorum’da freni boşalan vinç, iki katlı eve girdi #3

    Çorum’da freni boşalan vinç, iki katlı eve girdi #4

    Çorum’da freni boşalan vinç, iki katlı eve girdi #5

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