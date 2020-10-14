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- Çorum’da freni boşalan vinç, iki katlı eve girdi
Çorum’da freni boşalan vinç, iki katlı eve girdi
Feci kaza sonrası evde büyük hasar meydana gelirken, vinçteki 4 kişi yaralandı.
- DHA
- 14.10.2020 - 08:03
Çorum’un Boğazkale ilçesinde Celal Eren'in kullandığı 07 CFS 79 plakalı vincin freni boşaldı.
Kontrolden çıkan vinç, bahçe duvarını yıktığı Mustafa Badak'a ait 2 katlı eve çarptı. Evin taşıyıcı kolonları parçalayan vinç, odanın yarısına kadar girdi.
4 KİŞİ YARALANDI
Ev sakinlerinin yara almadığı olayda, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, vinçte sıkışan sürücü ile birlikte Şükrü Koçak, Servet Kurt ve Abdulhekim İlik'i çıkardı.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI, VİNÇ EVDEN ÇIKARILDI
Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vinç ise iş makineleri yardımıyla evin bahçesinden çıkarıldı.