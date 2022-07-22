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    Çorum’da freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü

    Freni boşalan vincin kavşakta otomobil ve yayalara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı KGYS kameralarına yansıdı.
    • 22.07.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:44
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    Çorum’da freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü

    Çorum’un Çevreyolu Buharaevler Kavşağı’nda Necmettin Düz idaresindeki vinç, freni boşalınca önünde bulunan bir otomobile ardından yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yayalardan biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

    Feci kaza KGYS’de

    Yaralı vinç sürücüsü de, tedavi altına alındı.

    2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı feci kaza ise KGYS kameralarına yansıdı.

    Çorum’da 2 kişinin öldüğü feci kaza VİDEO

    İsimleri belli oldu

    Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

    DHA’nın haberine göre vincin çarpması sonucu Satı Kılıç (72) ile Elif Gürler (33), yaşamını yitirdi.

    Çorum’da freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü #1

    Çorum’da freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü #2

    Çorum’da freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü #3

    Çorum’da freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü #4

    Çorum’da freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü #5

    Çorum’da freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü #6

    Çorum’da freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü #7

    Çorum’da freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü #8


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