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    Çorum'da genç adam bakımını yaptığı makineye sıkışarak can verdi

    28 yaşındaki fabrika işçisi Emrah İlker, pres makinesine sıkışarak vefat etti. Talihsiz kazanın bildirildiği yakınları, cenaze kaldırılırken fenalık geçirdi.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 18:01
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    Çorum'da genç adam bakımını yaptığı makineye sıkışarak can verdi

    Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışmakta olan 28 yaşındaki Emrah İlker, pres makinesinin bakımını yapıyordu.

    Bakımı gerçekleştirdiği sırada bedeni pres makinesine sıkıştı.

    MAKİNEYE SIKIŞTI

    İlker'in makineye sıkıştığını fark eden ekip arkadaşları ilgili birimleri arayarak yardım istedi.

    Çağrı üzerine olay yerine sevk edilen Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri, işçiyi kurtarmak için müdahalede bulundu.

    Çorum'da genç adam bakımını yaptığı makineye sıkışarak can verdi VİDEO

    Çorum da genç adam bakımını yaptığı makineye sıkışarak can verdi #1

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Yapılan müdahalelerin kurtaramadığı fabrika işçisi Emrah İlker, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Genç işçinin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının gerçekleştirdiği incelemelerin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    AİLESİ ZOR ANLAR YAŞADI

    İlker'in talihsiz kazasının bildirildiği yakınları hastaneye koştu. Cenaze morga alınırken İlker'in ablası kriz geçirdi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Çorum da genç adam bakımını yaptığı makineye sıkışarak can verdi #2

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