Çorum'da genç kızın kazadan kurtulma anı

Çorum’da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir yaya ezilmekten son anda kurtuldu.

Çorum'da 24 saat boyunca kayıt altında olan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına, şehir genelinde yaşanan trafik kazaları yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntüde, seyir halinde olan halk otobüsü ile yolun karşısına geçen bir otomobil çarpıştı.

Bu esnada yol üzerinde yürüyen genç kız da yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu.

10 AYDA 1883 KİŞİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ekim ayında 188'i ölümlü olmak üzere meydana gelen 34 bin 146 kazada, 22 bin 34 kişi yaralandı, 202 kişi ise hayatını kaybetti.

Yılın ilk 10 ayında ise kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 1883 oldu.

Genç kızın kazadan kurtulma anı