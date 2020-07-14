Çorum'da gölete giren genç kayboldu

Serinlemek için gölete giren gençten haber alınamıyor.

Çorum'a bağlı Alaca ilçesinde 21 yaşındaki tarım işçisi Emrah Pullu, serinlemek için göle girdi.

İbrahim köyünün yakınlarında bir tarlada çalışan Pullu, girdiği gölette yüzerken, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

GENCE ULAŞILAMADI

Olay yerine gelen AFAD dalgıçlarının suda yaptıkları aramada gence ulaşılamadı.

Göletin geniş olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinden takviye istendi. Olay yerine gelen JAK timi de göletteki arama çalışmalarına başladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ailesiyle Kastamonu’dan geldiği öğrenilen tarım işçisi Pullu’nun bulunması için devam eden çalışmaları, yakınları ve diğer tarım işçileri de gölün kenarında takip ediyor.