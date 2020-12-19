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    Çorum'da gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine saldırı

    Çorum’da hastane acil servisinde nöbetçi polis memuru Mustafa T., gürültü yapmamaları yönünde uyardığı Musa C.'nin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.
    • DHA
    • 19.12.2020 - 08:54
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 09:05
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    Çorum'da gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine saldırı

    Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan olayda, polis memuru 37 yaşındaki Mustafa T. gürültü çıkaran 22 yaşındaki Musa C.'yi uyardı.

    Musa C., üzerine yürüdüğü polis memurunu yumruk atıp, tekmeledi.

    Saldırgan, yanındaki arkadaşı  H.G. ile hastaneden çıkıp, otomobiliyle kaçtı.

    Polis memurunun telsiz anonsu ile bilgi vermesi üzerine harekete geçen ekipler, kaçan şüphelileri yakaladı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şüphelilerin otomobilinde 1 tabanca, bıçak ve satır ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Musa C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Çorum'da gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine saldırı VİDEO

    Çorum da gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine saldırı #1

    Çorum da gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine saldırı #2

    Çorum da gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine saldırı #3

    Çorum da gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine saldırı #4

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