Çorum'da helikopter ambulans, kazada yaralanan çocuk için havalandı

Çorum’un Bayat ilçesinde 2 Kasım Pazar günü meydana gelen motosiklet kazasında, 17 yaşındaki Tuncay Kurt ağır yaralandı.

Motosikletiyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yapan Kurt, vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIRLAŞINCA HELİKOPTER İLE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Hastanede iki gün boyunca tedavi altında tutulan Tuncay Kurt’un sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine doktorlar, Ankara’ya sevk edilmesine karar verdi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopter, sevk için Çorum Şehir Stadyumu otoparkına iniş yaptı. Burada hazır bulunan sağlık ekiplerince helikoptere alınan Tuncay Kurt, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledildi.