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    Çorum'da husumetli aileler arasında silahlı kavga

    Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavga nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kavganın alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı belirlendi.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 17:03
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    Çorum'da husumetli aileler arasında silahlı kavga

    Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa bir süre içerisinde büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

    İki aile birbirlerine av tüfekleri ile ateş açarken, köylünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    2 YARALI, 2 ÖLÜ

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, saçmalara hedef olan 40 yaşındaki Ali K. ve 63 yaşındaki Endercan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kavga esnasında yaralanan Hüseyin K. ve Celal Ç. ise ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Çorum da husumetli aileler arasında silahlı kavga #1

    JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

    Silahlı kavgada hayatını kaybeden Ali K. ve Endercan Ç.'nin cenazeleri, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Cenazeler yapılan incelemenin ardından, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Alancık köyü çevresi ile hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Çorum da husumetli aileler arasında silahlı kavga #2

    Çorum da husumetli aileler arasında silahlı kavga #3

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