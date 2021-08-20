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Çorum'da iki aile arasında kavga : 2 ölü, 2 yaralı

Çorum'da iki aile arasında kavga : 2 ölü, 2 yaralı

Husumetli olan iki aile arasında çıkan ve karışlıklı av tüfeklerinin ateşlendiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.