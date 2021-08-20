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    Çorum'da iki aile arasında kavga : 2 ölü, 2 yaralı

    Husumetli olan iki aile arasında çıkan ve karışlıklı av tüfeklerinin ateşlendiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 20.08.2021 - 14:27
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    Çorum'da iki aile arasında kavga : 2 ölü, 2 yaralı

    Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde, aralarında husumet bulunan Karakuş ve Çidem aileleri, sınır olan arazilerine yakın bölgede karşılaşıp, tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede tüfekli kavgaya dönüştü.

    2 ÖLÜ, 2 YARALI

    Taraflar, birbirlerine av tüfekleriyle ateş açarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saçmaların hedefi olan Ali Karakuş (40) ve Endercan Çidem'in (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Karakuş ve Celal Çidem ise ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis ve jandarma ekipleri hastanede önünde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum da iki aile arasında kavga : 2 ölü, 2 yaralı #1

    Çorum da iki aile arasında kavga : 2 ölü, 2 yaralı #2

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