Çorum'da iki ev alevlere teslim oldu

Çorum'da iki ev alevlere teslim oldu

Evler, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sardığı yapılarda neyse ki can kaybı yaşanmadı.

Çorum'da iki evde çıkan yangın, köylüleri paniğe sevk etti.

Osmancık ilçesine bağlı Seki köyünde Ömer Barbar ile Metin Berber'e ait evlerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Can kaybının yaşanmadığı yangında, iki kerpiç ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çorum’da alevlere teslim olan iki köy evi küle döndü ViDEO