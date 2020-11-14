Çorum’da iki grup arasında baltalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Irak uyruklu taraflar arasında çıkan balta ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Kale Mahallesi'ne bağlı Aşıklar Tepesi Parkı'nda, Irak uyruklu oldukları öğrenilen husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede baltalı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Baltayla beraber bıçakların da kullanıldığı kavgada Mustafa Hazım Mhana (24), kafası ile vücuduna aldığı darbelerle, Hasan Fadhil Hussein (23) ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafasına balta ile vurulduğu saptanan Mhana, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bıçakla yaralanan Hasan Fadhil Hussein ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Polis ekipleri de kavgaya karışan ve kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başattı.