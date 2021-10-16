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    Çorum'da iki kardeş miras yüzünden çatıştı

    Cinayetle sonuçlanan kavganın altından miras ve alacak verecek meselesi çıkarken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 11:22
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    Çorum'da iki kardeş miras yüzünden çatıştı

    Çorum'da yaşayan Gökhan ile Zekeriya Çetinkaya kardeşler arasında miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

    Kardeşler birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı.

    Çevredekiler sağa sola kaçışırken, kardeşler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Gökhan Çetinkaya, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Zekeriya Çetinkaya’nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    KARDEŞ CİNAYETİ KAMERADA

    Çatışma anının mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

    Görüntülerde Zekeriya Çetinkaya'nın kardeşine tabanca ile ateş ettiği, Gökhan Çetinkaya'nın ise tüfekle karşılık verdiği görülüyor.

    Çorum'da iki kardeş miras yüzünden çatıştı VİDEO

    Çorum da iki kardeş miras yüzünden çatıştı #1

    Çorum da iki kardeş miras yüzünden çatıştı #2

    Çorum da iki kardeş miras yüzünden çatıştı #3

    Çorum da iki kardeş miras yüzünden çatıştı #4

    Çorum da iki kardeş miras yüzünden çatıştı #5

    Çorum da iki kardeş miras yüzünden çatıştı #6

    Çorum da iki kardeş miras yüzünden çatıştı #7

    Çorum da iki kardeş miras yüzünden çatıştı #8

    Çorum da iki kardeş miras yüzünden çatıştı #9

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