İndirim ürün satışının yapılacağı duyurusu üzerine AVM önünde toplanan vatandaşlar, birbirleri ile yarıştı. Yaşanan alışveriş telaşında, zaman zaman izdiham yaşandı.

Merkezi İstanbul Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM), Çorum Ulukavak Mahallesi Duvara Evler Caddesi üzerinde bugün açılacağı açıklandı.

AVM’nin açılışa özel olarak halı, çaydanlık ve ikili banyo paspası olmak üzere çok sayıda ürünü çok ucuza satışa sunacağı belirtildi.

AVM ÖNÜNDE AÇILIŞ SAATİNİ BEKLEDİLER

Yapılan duyuruların etkisi ile sabah erken saatte mağaza önünde toplananlar, saat 12.00’deki açılış saatini bekledi.

Sayıları her geçen dakikada artan müşteriler, satışların başlaması ile indirimdeki ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı.

İZDİHAM YAŞANDI

Kalabalığın artmasıyla zaman zaman izdiham meydana geldi. Mağazada 259 TL tutarında olduğu belirtilen halıların 49 TL’den, çaydanlıkların ise 300 TL yerine 99 TL’ye satıldığı öğrenildi.

Çorum'da, indirimli alışveriş kalabalığı VİDEO

