Girdiği bunalım nedeniyle üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen kadını kararından vazgeçirmek isteyen polis, dakikalarca uğraştı. Kadın, ikna edilerek üst geçitten indirildi.

30 yaşındaki S.G isimli kadın Çorum'daki Burunçiftliği Kavşağı’nda bulunan üst geçide çıkarak intihara kalkıştı.

Yolda geçen sürücülerin fark ettiği kadının kurtarılması için polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra, itfaiye ve sağlık görevlileri de geldi.

YOL TEK YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar edeceğini dile getiren kadını polisler sakinleştirmeye çalıştı. İntihar girişimi nedeniyle Çorum-Ankara karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Çorum'da intihara kalkışan kadını polis durdurdu ViDEO

İKNA EDİLDİ

Demir korkuluklara tutunarak sağa, sola doğru yürüyen kadını polisler ikna etmek için çabalarken, S.G’nin aşağı atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de aşağıda yol üzerine hava yastığı açtı. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilen kadın korkuluklardan aşağı indirildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen kadın ambulansa binmemek için direnerek, polislerden kendisini bırakmalarını istedi. Bir süre yol üzerinde oturan genç kadın, daha sonra yakınlarının da yardımıyla polisler eşliğinde hastaneye götürüldü.













