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    Çorum'da intihara kalkışan şahıs polisten yardım istedi

    Fare zehri ile intihara kalkışarak baygınlık geçiren şahsa ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
    • İHA
    • 15.08.2020 - 11:55
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    Çorum'da intihara kalkışan şahıs polisten yardım istedi

    Çorum Ulumezarlık civarında E.K. isimli bir şahıs, polis ve ambulansı arayarak 'intihar' ihbarında bulundu.

    FARE ZEHRİ İÇTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.K.'yi kaldırımda baygın yatarken buldu. Sağlık ekibinin de geldiği olay yerinde polisin 'ne içtin' sorusuna E.K., 'fare zehri içtim' cevabını verdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Çorum'da intihara kalkışan şahıs polisten yardım istedi

    Çorum da intihara kalkışan şahıs polisten yardım istedi #1

    Çorum da intihara kalkışan şahıs polisten yardım istedi #2

    Çorum da intihara kalkışan şahıs polisten yardım istedi #3

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