Fare zehri ile intihara kalkışarak baygınlık geçiren şahsa ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Çorum Ulumezarlık civarında E.K. isimli bir şahıs, polis ve ambulansı arayarak 'intihar' ihbarında bulundu.

FARE ZEHRİ İÇTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.K.'yi kaldırımda baygın yatarken buldu. Sağlık ekibinin de geldiği olay yerinde polisin 'ne içtin' sorusuna E.K., 'fare zehri içtim' cevabını verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da intihara kalkışan şahıs polisten yardım istedi