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- Çorum'da intihara kalkışan şahıs polisten yardım istedi
Çorum'da intihara kalkışan şahıs polisten yardım istedi
Fare zehri ile intihara kalkışarak baygınlık geçiren şahsa ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
- İHA
- 15.08.2020 - 11:55
Çorum Ulumezarlık civarında E.K. isimli bir şahıs, polis ve ambulansı arayarak 'intihar' ihbarında bulundu.
FARE ZEHRİ İÇTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.K.'yi kaldırımda baygın yatarken buldu. Sağlık ekibinin de geldiği olay yerinde polisin 'ne içtin' sorusuna E.K., 'fare zehri içtim' cevabını verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'da intihara kalkışan şahıs polisten yardım istedi