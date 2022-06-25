Çorum'da kabir ziyaretine giden adam kalp krizi geçirdi

Yakınının mezarlığına ellerinde güllerle giden adam, kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, mezarın üzerinde hareketsiz yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çorum'da yaşayan 77 yaşındaki Arif Uzun, kent merkezindeki Ulu Mezarlığı'na gitti.

Ellerinde güllerle kabir ziyaretine giden yaşlı adam, vatandaşlar tarafından G.S. adlı kişiye ait mezarın üstünde bulundu.

Mezarda hareketsiz şekilde yatan yaşlı adam, acil durum ekiplerine ihbar edildi.

Mezarın üstünde ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Arif Uzun olduğu tespit edildi.

Kalp krizi tespiti

DHA'nın aktarımına göre, Uzun'un bir yakınının mezarını ziyarete geldiği ve kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Uzun’un cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.