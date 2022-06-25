Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
363.727
0.03%
BTXN Coin
7.68
-2.78%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Çorum'da kabir ziyaretine giden adam kalp krizi geçirdi

    Yakınının mezarlığına ellerinde güllerle giden adam, kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, mezarın üzerinde hareketsiz yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
    • 25.06.2022 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da kabir ziyaretine giden adam kalp krizi geçirdi

    Çorum'da yaşayan 77 yaşındaki Arif Uzun, kent merkezindeki Ulu Mezarlığı'na gitti.

    Ellerinde güllerle kabir ziyaretine giden yaşlı adam, vatandaşlar tarafından G.S. adlı kişiye ait mezarın üstünde bulundu.

    Mezarda hareketsiz şekilde yatan yaşlı adam, acil durum ekiplerine ihbar edildi.

    Mezarın üstünde ölü bulundu

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Arif Uzun olduğu tespit edildi.

    Çorum da kabir ziyaretine giden adam kalp krizi geçirdi #1

    Kalp krizi tespiti

    DHA'nın aktarımına göre, Uzun'un bir yakınının mezarını ziyarete geldiği ve kalp krizi geçirdiği belirlendi.

    Olay yeri incelemesinin ardından Uzun’un cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Çorum da kabir ziyaretine giden adam kalp krizi geçirdi #2

    Çorum da kabir ziyaretine giden adam kalp krizi geçirdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Abdülkerim Bardakcı transferinde son durum
    Futbol

    Abdülkerim Bardakcı transferinde son durum

    Reel kesim güven endeksi haziranda geriledi
    Ekonomi

    Reel kesim güven endeksi haziranda geriledi

    Görüş Bildir