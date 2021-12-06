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    Çorum'da kaçak sigara operasyonu

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, düzenlediği operasyonda kaçak sigara doldurma makinesi ile tabanca fişeği ele geçirdi.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 17:09
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    Çorum'da kaçak sigara operasyonu

    Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il merkezinde iki şahsın kaçak makaron sigara doldurmak için makine temin ettiklerinin bilgisi üzerine harekete geçti.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramada 1 adet üzerinde marka ibaresi bulunmayan elektrikli sigara doldurma makinesi ile 15 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

    Çorum da kaçak sigara operasyonu #1

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Makine ve tabanca fişeklerine el koyan ekipler, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı.

    Çorum da kaçak sigara operasyonu #2

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