Çorum'da kaçak sigara operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, düzenlediği operasyonda kaçak sigara doldurma makinesi ile tabanca fişeği ele geçirdi.

Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il merkezinde iki şahsın kaçak makaron sigara doldurmak için makine temin ettiklerinin bilgisi üzerine harekete geçti.

ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramada 1 adet üzerinde marka ibaresi bulunmayan elektrikli sigara doldurma makinesi ile 15 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Makine ve tabanca fişeklerine el koyan ekipler, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı.