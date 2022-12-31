Haberler

3. Sayfa Haberleri

Çorum’da kaçak sigara operasyonu düzenlendi

Çorum’da kaçak sigara operasyonu düzenlendi

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ile kıyılmış tütün, sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.