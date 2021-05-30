Çorum'da kahvehaneye kumar baskını

Pandemi tedbirlerince kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen operasyonda, işletme sahibi ve kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 57 bin 704 lira idari para cezası uygulandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bulunan kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda kahvehane içersinde işletme sahibi dışında 13 kişi bulunduğu belirlenirken, yapılan aramalarda 1 adet tabanca, bu tabanca’ya ait şarjör ve mermi ile 1 adet bıçak ve çok sayıda oyun kağıdı elle geçirildi.

14 KİŞİYE 57 BİN 704 LİRA CEZA

Operasyon sonucunda 1 kişiye kumar oynatmaktan 18 bin 704 TL, 13 kişiye ise pandemi kurallarına uymamak ve kumar oynamaktan 39 bin TL olmak üzere toplamda 57 bin 704 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.