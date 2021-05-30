Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
306.910
2.41%
EXEN Coin
33.90
0.35%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Çorum'da kahvehaneye kumar baskını

    Pandemi tedbirlerince kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen operasyonda, işletme sahibi ve kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 57 bin 704 lira idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da kahvehaneye kumar baskını

    Çorum’un Sungurlu ilçesinde bulunan kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenlendi.

    Düzenlenen operasyonda kahvehane içersinde işletme sahibi dışında 13 kişi bulunduğu belirlenirken, yapılan aramalarda 1 adet tabanca, bu tabanca’ya ait şarjör ve mermi ile 1 adet bıçak ve çok sayıda oyun kağıdı elle geçirildi.

    14 KİŞİYE 57 BİN 704 LİRA CEZA

    Operasyon sonucunda 1 kişiye kumar oynatmaktan 18 bin 704 TL, 13 kişiye ise pandemi kurallarına uymamak ve kumar oynamaktan 39 bin TL olmak üzere toplamda 57 bin 704 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

    Çorum da kahvehaneye kumar baskını #1

    Çorum da kahvehaneye kumar baskını #2

    Çorum da kahvehaneye kumar baskını #3

    Çorum da kahvehaneye kumar baskını #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir