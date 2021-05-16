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    Çorum'da kaleye tırmanan alkollü polisi alarma geçirdi

    Çorum Kalesi’nde 8 metre yüksekliğe kadar tırmanan ve alkollü olduğu iddia edilen kişi, polis tarafından indirildi.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 10:18
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    Çorum'da kaleye tırmanan alkollü polisi alarma geçirdi

    Dün saat 21.00 sıralarında Çorum’un Kale Mahallesi’ndeki Çorum Kalesi'ne bir kişinin tırmandığını gören mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu.

    Kaleye gelen polis ekibi sur taşlarına tutunarak tırmanan kişinin 8 metre yüksekliğe kadar çıktığını fark etti.

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Polisin uyarısı ile aşağıya inen ismi açıklanmayan kişinin alkollü olduğu iddia edildi.

    Çevredekilerin çizgi karakter ‘Örümcek adam’ benzetmesi yaptığı kişi polis merkezine götürüldü.

    Çorum'da kaleye tırmanan alkollü polisi alarma geçirdi VİDEO

    Çorum da kaleye tırmanan alkollü polisi alarma geçirdi #1

    Çorum da kaleye tırmanan alkollü polisi alarma geçirdi #2

    Çorum da kaleye tırmanan alkollü polisi alarma geçirdi #3

    Çorum da kaleye tırmanan alkollü polisi alarma geçirdi #4

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