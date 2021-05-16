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Çorum'da kaleye tırmanan alkollü polisi alarma geçirdi

Çorum'da kaleye tırmanan alkollü polisi alarma geçirdi

Çorum Kalesi’nde 8 metre yüksekliğe kadar tırmanan ve alkollü olduğu iddia edilen kişi, polis tarafından indirildi.