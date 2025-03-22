Çorum'da kan donduran cinayet: Eşinin ablasını öldürüp altınlarını çaldı

AA

Çorum'un Kargı ilçesinde kan donduran olay...

76 yaşındaki Hatice Kış'ın Akkise köyündeki evinde 8 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi ve cesedinin ateşe verilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kış'ın kız kardeşinin dini nikahlı eşi Murat Arıkan'ın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Şüphelinin Kargı Adliyesi'ne sevk edildiği sırada, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürülen cinayet zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayetin aydınlatılması için yürütülen soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan Kış'ın kız kardeşinin dini nikahlı eşi Murat Arıkan, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etmişti.

Şüphelinin evden aldığı altınlar, jandarma ekiplerince gömüldüğü yerden çıkarılmıştı.

EŞİ BULMUŞTU

Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, 13 Mart'ta teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaşmıştı.

Ekiplerce yapılan incelemede, 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin yakıldığı, şüphelinin, Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile birkaç gün önce ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edilmişti.