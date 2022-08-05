Bakan Soylu tarafından, Şehit Emre Dokumacı’nın intikamının alındığının duyurulması üzerine, şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin halası, “Bugün yavrumun, oğlumun düğünü, bayramı bugün” dedi.

Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yapılan operasyonlar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor…

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, güvenlik güçleri ve PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışma sonucu yaralanan ve hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’nın (32) kanı yerde kalmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin intikamının alındığını duyurdu. Bakan Soylu, “Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, SARI TORBAYA GİRDİ. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın... Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun... Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin...” ifadelerini kullandı.

Çorum'da kanı yerde kalmayan şehidin ailesi: Bugün oğlumun bayramı VİDEO



“Bugün yavrumun, oğlumun düğünü”

İHA’nın haberine göre; Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan şehidin halası Leyla Yalçın, gözyaşlarına boğularak, “Benim bugün bayramım. Benim bugün düğünüm. Bugün yavrumun, oğlumun düğünü, bayramı bugün. Gururla büyüttüm. Ben onu seve seve büyüttüm. İçişleri Bakanımızla yüz yüze görüşmek, onunla konuşmak istiyorum. Bir ekmeği üçe dörde böldüm. Onu diğer yavrularımdan hiç ayırt etmedim.” dedi.

“Allah intikamını alanlardan razı olsun”

Baba Hüseyin Dokumacı ise, oğlunun intikamı alındığı için sevinçli olduğunu ifade ederek, “Şehidimiz yerinde rahat uyusun. Oğlum yerinde rahat uyusun. Şehidimizin intikamı alındı. Allah intikamını alanlardan razı olsun.” diye konuştu.

Yeğeni Murat Yalçın ise, “İçişleri Bakanımız açıkladı. Emre’yi şehit eden şerefsizlerin öldürüldüğü haberini aldık. Allah devletimize, milletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Haberden çok mutlu olduk. Allah şehitlerimize mahcup etmesin.” şeklinde konuştu.