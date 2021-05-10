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    Çorum'da kapanma kapsamında denetimler devam ediyor

    Tam kapanma kapsamında Çorum'da yapılan denetimlerde, 4 kişiye ceza uygulandı.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 18:08
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    Çorum'da kapanma kapsamında denetimler devam ediyor

    Tam kapanma devam ederken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.  Bu kapsamda kentte 5 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.

    HES KODU SORGULAMASI YAPILIYOR

    İl genelinde hafta sonunda gerçekleştirilen denetimlerde 84 market, 326 araç ve 391 kişi denetlenirken, denetimler sırasında muafiyet, görev ve şehirlerarası seyahat izin belgeleri sorulurken HES kodu ve asayiş yönünden de kontroller yapıldı. Kontrollerde 4 kişinin kısıtlamaları ihlal ettiği, 2 iş yerinin de açılış-kapanış saatlerine uymadığı tespit edildi.

    Çorum da kapanma kapsamında denetimler devam ediyor #1

    Çorum da kapanma kapsamında denetimler devam ediyor #2

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