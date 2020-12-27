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    Çorum'da karantinada kaldığı bina önünde ölü bulundu

    3’üncü katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Bilge'nin nasıl düştüğü araştırılıyor.
    • DHA
    • 27.12.2020 - 13:18
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 13:21
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    Çorum'da karantinada kaldığı bina önünde ölü bulundu

    Çorum’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Sosyal İzolasyon Kuruluşu'nda huzurevi öncesi 14 günlük karantina altına alınan Adil Bilge, görevliler tarafından bina önünde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

    İhbarla gelen sağlık görevlileri Bilge'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

    Binanın 3’üncü katının balkonundan dengesini kaybederek düştüğü değerlendirilen Bilge’nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     


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