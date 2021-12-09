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- Çorum'da kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı
Çorum'da kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı
- DHA
- 09.12.2021 - 10:55
- Güncelleme : 09.12.2021 - 11:06
Çorum'un Gazi Caddesi'nde iki grup arasında kavga yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ekibi, taraflara müdahale etmek istese de yetersiz kaldı.
Ardından ekiplerinin takviye istemesi üzerine destek amaçlı emniyet güçleri de bölgeye sevk edildi.
2 POLİS ARACI ÇARPIŞTI
Olay yerine ulaşmaya çalışan iki polis aracı, Gazi Caddesi Bahabey Kavşağı'nda çarpıştı.
Çorum'da kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı
2 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araçlardaki 2 polis yaraladı. Polislerin telsiz anonsu üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan komiser Miraç Erol ve polis memuru Mustafa Ovalı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kaza yerindeki polis ekiplerinden bilgi alarak, yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, kavgaya karıştıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alınırken, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.