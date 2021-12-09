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Çorum'da kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı

Çorum'da kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı

İki grubun kavga ettiği ihbar üzerine olay yerine giden polis araçları çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında komiser Miraç Erol ve polis memuru Mustafa Ovalı yaralandı.