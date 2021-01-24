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    Çorum'da kavgayı ayırmak isteyen Kıbrıs gazisi, kurtarılamadı

    Karıştığı kavgayı ayırmak isteyen 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Necati Aslan, bıçaklanma sonucu yaralandı. Gazi Aslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.01.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 13:12
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    Çorum'da kavgayı ayırmak isteyen Kıbrıs gazisi, kurtarılamadı

    Önceki gün Çorum'da bulunan Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi'nde arkadaşının bir kişiyle kavga ettiğini gören Kıbrıs gazisi Necati Aslan, tarafları ayırmak için araya girdi.

    Ancak bu sırada Aslan göğsünden bıçaklandı. Aslan, kanlar içerisinde yerde kalırken, arkadaşının ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Necati Aslan, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Durumu ağır olan Aslan, doktorların tüm çabasına karşın, kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

    17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN, GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan polis ekipleri olay sonrası kaçan eli bıcaklı saldırgan İ.K (17)'yı yakalayarak gözaltına aldı.

    Çorum da kavgayı ayırmak isteyen Kıbrıs gazisi, kurtarılamadı #1

    Çorum da kavgayı ayırmak isteyen Kıbrıs gazisi, kurtarılamadı #2

    Çorum da kavgayı ayırmak isteyen Kıbrıs gazisi, kurtarılamadı #3

    Çorum da kavgayı ayırmak isteyen Kıbrıs gazisi, kurtarılamadı #4

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