Çorum'da kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu

İHA
Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Sefa Taşkıran, önceki gün akşam saatlerinden kimseye haber vermeden ayrıldı.
Taşkıran'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu Taşkıran'ın gece saatlerinde bir taksi ile Obruk Baraj Gölü'ne geldiği tespit edildi.
Cesedi bulundu
Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Baraj gölünde çalışma başlatan AFAD ekipleri bir süre sonra Taşkıran'ın cansız bedenine ulaştı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Taşkıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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