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Çorum'da kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu

Çorum'da kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu Çorum'da önceki gün akşam saatlerinden beri kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni baraj gölünde bulundu.