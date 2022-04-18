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    Çorum’da kaza: 1 ölü, 2’si çocuk 5 yaralı

    İki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • 18.04.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:46
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    Çorum’da kaza: 1 ölü, 2’si çocuk 5 yaralı

    Çorum-Samsun kara yolu Eskice köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

    Kazada Bektaş Celepoğlu (66) olay yerinde hayatını kaybederken; Nermin Celepoğlu (66), Gaye Celepoğlu (32) P.N.H. (5), Fatih A. (28), ve S.A. (17) yaralandı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar tedavi altında

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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