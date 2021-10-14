Çorum’da kazada ölen gencin karaciğeri, nakil bekleyen hastaya verildi

17 yaşında trafik kazasında ölen gencin karaciğeri, 16 senedir nakil bekleyen Abdullah Keleş’e nakledildi.

Adana’da trafik kazası geçiren 17 yaşındaki M.G., hayata tutunamadı.

M.G.’nin yakınlarının organ bağışı kararı, 16 seneden beri karaciğer yetmezliği nedeniyle bağış bekleyen 2 çocuk babası Abdullah Keleş’i ve ailesini umutlandırdı.

Karaciğerin uyumlu olmasıyla Keleş ve ailesi, nakil için gün saymaya başladı.

Ölen gencin karaciğeri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde Organ Nakil Bölümü'nden Doç. Dr. Atılgan Tolga Akçam, Doç. Dr. Abdullah Ülkü, Doç. Dr. İsmail Cem Eray ve Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş’tan oluşan ekip tarafından Abdullah Keleş’e nakledildi.

Geçen hafta gerçekleşen söz konusu nakil, kentte kadavradan yapılan ilk nakil oldu.

“BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN HASTA ÖLMÜŞ DEMEKTİR”

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılgan Tolga Akçam, pandemi döneminde kadavra bağışının çok azaldığını belirterek organ bağışının artması gerektiğine dikkat çekti.

Akçam, ameliyata ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Hastamıza pandemi döneminde kadavradan nakil yaptık. Pandemi döneminde kadavra bağışı çok azaldı. Kadavradan nakiller bayağı sekteye uğramakta. Kadavra bağışı bu sene bizim ilk oldu. Bağış olmadığı için toplumu bilgilendirmeliyiz. Beyin ölümü gerçekleştiği zaman hasta ölmüş demektir.





“1 İNSANIN HAYATINI KURTARAN TÜM İNSANLIĞI KURTARMIŞ GİBİDİR”

Toprak olacak organları bağışlamak 5 insanın hayatını kurtarabilmektedir. 1 insanın hayatını kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibidir.”

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“7 KİŞİYİ TEKRARDAN HAYATA DÖNDÜRME ŞANSINIZ VAR”

Doç. Dr. Abdullah Ülkü ise son 2 yıldır organ bağışlarının Türkiye’de durma noktasına geldiğini söyledi. Ülkü, Keleş’e yapılan karaciğer naklinin bu sene kentte yapılan ilk kadavradan nakil olduğuna da dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Hastamız taburcu aşamasında. Sağlığı son derece iyi. Herkesin canlı vericisi yok. Bekleme listesinde binlerce hasta var. Asıl kahramanlar o organları bağışlayan aileler. Bir kişiyi, beş kişiyi, yedi kişiyi tekrardan hayata döndürme şansınız var. Lütfen bunu kullanın.”





“BENİ ORGAN BAĞIŞI KURTARDI”

Abdullah Keleş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“16 senedir nakil bekliyordum. 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesi sonucu organa kavuştum. Allah gittiği yerde Peygamber Efendimize (s.a.v.) komşu eylesin. Ailesine de teşekkür ederim. Tüm insanlar inşallah beni görür. Ölüp mezara gidene kadar insanların organlarını bağışlamasını istiyorum. Beni organ bağışı kurtardı. İnşallah hastalarımıza da şifa olurlar.”