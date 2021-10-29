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    Çorum’da, kendisini savcı olarak tanıtıp 351 bin lira dolandırdı

    Kendisini savcı olarak tanıtarak yaşlı bir vatandaşı 351 bin lira dolandıran B.D. isimli şahıs, Niğde Otogarı’nda yakalandı.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 12:39
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    Çorum’da, kendisini savcı olarak tanıtıp 351 bin lira dolandırdı

    Çorum’da, kent merkezinde ikamet eden ismi açıklanmayan yaşlı bir vatandaş, kendisini telefonda savcı olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldı.

    Vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

    Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

    NİĞDE’YE KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

    Mağdurdan ziynet eşyası ve nakit olmak üzere yaklaşık 351 bin lira dolandıran şüphelinin kimliği belirlendi.

    B.D. isimli şüphelinin Niğde’ye kaçtığı tespit edildi.

    Çorum’da, kendisini savcı olarak tanıtıp 351 bin lira dolandırdı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli B.D., Niğde Otogarı’nda para ve ziynet eşyalarıyla yakalandı.

    Çorum’a getirilen B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Çorum’da, kendisini savcı olarak tanıtıp 351 bin lira dolandırdı #2

    Çorum’da, kendisini savcı olarak tanıtıp 351 bin lira dolandırdı #3

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