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    Çorum'da kına gecesinde kan döküldü

    Kına gecesinde çıkan kavgada dayısı tarafından bıçaklanan damat ve annesi yaralandı. Saldırgan dayı ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.08.2021 - 14:09
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    Çorum'da kına gecesinde kan döküldü

    Çorum’un Bahçelievler Mahallesi'nde düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde bulunan damat Kürşat Y. (23), bilinmeyen bir nedenle dayısı E.E. (46) ile tartışmaya başladı.

    Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Annesi Ayşegül Y.'nin (43) de dahil olduğu kavgada E.E., bıçak çekerek savurmaya başladı.

    Kavgada bıçak darbesi alan anne ve oğlu, yaralandı.

    SALDIRGAN DAYI YAKALANDI, YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

    Saldırgan E.E. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

    Çorum da kına gecesinde kan döküldü #1

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