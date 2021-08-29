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Çorum'da kına gecesinde kan döküldü

Çorum'da kına gecesinde kan döküldü

Kına gecesinde çıkan kavgada dayısı tarafından bıçaklanan damat ve annesi yaralandı. Saldırgan dayı ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.