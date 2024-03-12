Çorum'da kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lılar yakalandı

İHA
DEAŞ terör örgütüyle mücadele devam ediyor...
Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.
Operasyon düzenlendi
Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.
Kırmızı bültenle aranıyorlardı
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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