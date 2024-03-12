Çorum'da kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lılar yakalandı İnterpol tarafından 2’si kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi, Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İHA

DEAŞ terör örgütüyle mücadele devam ediyor...

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.

Operasyon düzenlendi

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)