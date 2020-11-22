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Çorum'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı

Çorum'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis tarafından kovalamaca sonunda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde bıçak ile tabanca bulundu.