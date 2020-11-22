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- Çorum'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı
Çorum'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis tarafından kovalamaca sonunda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde bıçak ile tabanca bulundu.
- DHA
- 22.11.2020 - 14:32
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayıp, bu sabah saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, kentte denetim gerçekleştirdi.
Denetimde kısıtlamayı ihlal eden 2 şüpheli şahıs, polisi görünce kaçmaya başladı.
TABANCA VE BIÇAKLA YAKALANDILAR
Yaşanan kovalamaca sonunda S.Ö. (16) ve U.B. (22) olduğu bildirilen şüphelilerin üzerinde ekmek bıçağı ile tabanca bulundu.
2 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.