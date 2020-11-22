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    Çorum'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis tarafından kovalamaca sonunda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde bıçak ile tabanca bulundu.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 14:32
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    Çorum'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı

    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayıp, bu sabah saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, kentte denetim gerçekleştirdi.

    Denetimde kısıtlamayı ihlal eden 2 şüpheli şahıs, polisi görünce kaçmaya başladı.

    TABANCA VE BIÇAKLA YAKALANDILAR

    Yaşanan kovalamaca sonunda S.Ö. (16) ve U.B. (22) olduğu bildirilen şüphelilerin üzerinde ekmek bıçağı ile tabanca bulundu.

    2 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

    Çorum da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı #1

    Çorum da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı #2

    Çorum da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı #3

    Çorum da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı #4

    Çorum da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı #5

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