Çorum'da kısıtlamayı ihlal edip, polisle tartıştı

Sokağa çıkma kısıtlamasında kuralı ihlal eden bir şahıs fabrika işçisi olduğunu iddia etti. İşçiliğine dair belge göremeyen polis, şahsa ceza yazdı.

Tüm Türkiye, koronavirüse karşı 56 saatlik bir kapanmaya gitti.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum'da da denetimler artırıldı.

Kısıtlama kapsamında kentin pek çok yerinde oluşturulan denetim noktasında, ekipler, sürücüler ile yolcuların belgelerini kontrol etti. Abide Kavşağı'ndaki denetimde de araçlar tek tek durduruldu.

"BİZ SENİN NEREDE ÇALIŞTIĞINI BİLEMEYİZ"

Fabrikada işçi olduğunu söyleyen ancak belgeleyemeyen Muammer T., polisle tartıştı. Polislerin, "Biz senin nerede çalıştığını bilemeyiz. Belgelemen gerekiyor."dediği Muammer T.'ye para cezası uygulandı.





