Çorum'da kızını üniversiteye kayıt etmeye götüren sürücü kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Çorum'da kızını üniversiteye kayıt etmeye götüren sürücü kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Seyir halindeyken sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle araç takla attı. Ailenin, kızlarını üniversite kaydı için götürdükleri belirtildi.

Çorum'da Dursun Er idaresindeki 06 BDB 875 plakalı otomobil, kontrolden çıkmasıyla takla atıp refüje devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Hatice Er ile çocukları Rıza ve Dilanur Er, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZADA PARMAĞI KOPTU

Bu arada hastaneye kaldırılan anne Er'in bir parmağının koptuğunun belirlenmesi üzerine trafik ekipleri, kaza yerinde kopan parmak aradı.

Bulunan kopan parmak, ekip aracıyla hastaneye götürüldü. Dursun Er'in cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Ailenin kızları Dilanur'u, Ankara'dan Samsun'a üniversite kaydı için götürdükleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













