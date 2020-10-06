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Çorum’da koğuş arkadaşını öldüren 2 sanığa müebbet

Çorum’da koğuş arkadaşını öldüren 2 sanığa müebbet

Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde koğuşta, kendisi gibi hükümlü olan suçluyu, iple boğarak öldürüp, kesici aletle boğazını kestikten sonra kanıyla koğuş duvarına lakaplarını 2 zanlı, müebbet aldı.