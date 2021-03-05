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Çorum'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı

Çorum'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı

Köy yolunda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kaza da can kaybı yaşanmadı.