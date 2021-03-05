Euro
8.9372
-0.88%
Dolar
7.4847
-0.35%
Altın
408.22
-0.72%
Borsa
1.543
0.31%
Bitcoin
360.866
-1.19%
EXEN Coin
16.07
-2.90%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Çorum'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı

    Köy yolunda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kaza da can kaybı yaşanmadı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 15:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı

    Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Alaca’dan Ankara’ya seyir halinden olan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, Gökçam köyü yakınlarında yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Kaza sonucunda sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından iki şahıs ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralı şahsılar tedavi atlına alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Çorum da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir