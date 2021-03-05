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- Çorum'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı
Çorum'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı
Köy yolunda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kaza da can kaybı yaşanmadı.
- İHA
- 05.03.2021 - 15:45
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Alaca’dan Ankara’ya seyir halinden olan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, Gökçam köyü yakınlarında yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Kaza sonucunda sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından iki şahıs ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı şahsılar tedavi atlına alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.