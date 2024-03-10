Çorum'da kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 4 yaralı Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İHA

Yozgat'tan ziyaret için Çorum'a gitmekte olan Sezgin K. yönetimindeki otomobil, Hatap barajı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Sezgin K. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevim K., Emir Talha K. ve Enes K. yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)