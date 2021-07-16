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- Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Takla atan otomobilde 2'si çocuk 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
- İHA
- 16.07.2021 - 18:12
Ankara'dan Çorum istikametine gitmekte olan Asım Ç. yönetimindeki 06 ZRH 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüje çarptı.
SAVRULAN OTOMOBİL AĞAÇLIK ALANA DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarmanın yanı sıra 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Kazada sürücünün yanı sıra İ.E.Ç., Z.S.Ç., Nevin Ç. ve Gizem Ç. yaralandı.
Sürücü baba, kazada yaralanan kızı Z.S.Ç.’nin başında gözyaşlarına boğuldu.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.