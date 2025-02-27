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Çorum'da köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı, otomobil takla attı

Çorum'da köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı, otomobil takla attı Sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması üzerine otomobil takla atarken, kazada sürücü ile G.Ö. ve M.B. yaralandı.