Çorum'da köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı, otomobil takla attı

Çorum’un Alaca ilçesi Yozgat-Alaca karayolu Yenice köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir köpek, Alaca istikametinde seyir halinde olan Volvo marka otomobilinin önüne atladı.
Bunun üzerine otomobil sürücüsü T.D., yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
Kazada sürücü ile G.Ö. ve M.B. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ARAÇ ÇEKİCİ YARDIMI İLE YOLDAN KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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