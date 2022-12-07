Çorum'da köpekler yaşlı kadına saldırdı

Çorum İskilip'te iki köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadının boyun, sırt, kol ve bacaklarında çok sayıda ısırık izi tespit edildi.

Çorum'un İskilip ilçesi İbik köyünde yaşayan 75 yaşındaki Hatun K., 4 Aralık'ta evinin yakınlarındaki tarlasında abdest alırken komşusuna ait iki köpeğin saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine tarlaya gelerek kadını kurtaran köpeklerin sahibi, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaşlı kadın 4 yerinden ısırıldı

AA'nın haberine göre boyun, sırt, kol ve bacaklarında çok sayıda ısırık izi tespit edilen kadın, iki gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Kadının yakınlarının yanında kalmak için Ankara'ya gittiği öğrenildi. Köpekler ise sahibi tarafından korunaklı bir alana bağlanarak, gözetim altına alındı.

Saldırı anı kamerada

Saldırı anı ise daha önce köpek saldırısına uğradığını söyleyen bir çocuk tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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