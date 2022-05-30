Çorum'da köpeklerden kaçarken yaralanan çocuk iyileşti

Sokak köpeklerinden kaçarken düşüp dalağı parçalanan 14 yaşındaki Metehan Üresin'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'ndeki parkta sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki Metehan Üresin, yolun karşısına geçmek istediği esnada düşüp hastanelik olmuştu.

Dalağı parçalanan ve hastanede tedavi gören çocuk günler sonra taburcu oldu.

5 gün yoğun bakımda kaldı

AA'nın haberin göre 8. sınıf öğrencisi Metehan, okuluna ve arkadaşlarına kavuştu. Baba Arslan Üresin, Metehan'ın 5 günü yoğun bakımda, 17 gün yataklı tedavi gördüğünü yaklaşık bir ay okulundan uzak kaldığını söyledi.

Kan sıvılaştırıcı iğne kullanıyor

Metehan'ın hayati tehlikeyi atlattığını belirten Üresin, "Ancak dalağını kaybetmesinden dolayı çocukta kan pıhtılaşması rahatsızlığı mevcut. Kan sıvılaştırıcı iğne kullanıyor." dedi.

"Adli süreç devam ediyor"

Sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısıyla ilgili yaşadıkları hukuki süreci de anlatan Üresin, şöyle devam etti:

"Köpek saldırısıyla ilgili adli makamlara ifadelerimizi verdik. Saldırı hakkında kamu davası açıldı. Biz de ifade verdik, şikayetçi olduğumuzu söyledik. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması adına şikayetçi olduk, adli süreç devam etmekte. İnşallah bu konuyla ilgili bir daha hiçbir gencimiz mağdur olmaz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ruhen ve bedenen sağlıklı şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Bunun da bir numaralı önceliği, çocuklarımızı bedenen korumamız gerekiyor, sokak hayvanlarından ve diğer saldırılardan. Ruhen de sağlıklı kalabilmeleri için şiddete ve bu tür olaylara maruz kalmamaları gerekiyor. İnşallah bundan sonra çocuklarımız bu tür saldırılara maruz kalmaz."

"Eğitiminden geri kaldı"

Metehan'ın, saldırıdan önce Liselere Giriş Sınavı'na hazırlandığını hatırlatan Üresin, "Metehan bugün okuluna başladı. Ortaokul son sınıf öğrencisi oğlum sınavlara hazırlanıyordu. Sınavlarla ilgili çalışması yarıda kaldı. Bu süreç oğlumun eğitimini olumsuz şekilde etkiledi. Süreç neyi gösterecek bilemiyoruz. İnşallah sınavdan iyi bir sonuç alacak, alamazsa da canı sağ olsun. Önemli olan sağlık." ifadelerini kullandı.