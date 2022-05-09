Çorum'da köpekten kaçmaya çalışan çocuğun dalağı parçalandı

Parktaki başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan 14 yaşındaki Metehan yolun karşısına geçmek isterken düşerek dalağını parçalayınca, yoğun bakıma alındı.

Çorum'da yaşayan 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Metehan, Burhanevler Mahallesi'nde bulunan parka gitti.

5. Cadde üzerindeki parkta vakit geçiren Metehan, 5 Mayıs günü köpeklerin saldırısına uğradı.

Üzerine koşan başıboş köpekler nedeniyle korkarak kaçan Metehan, yolun karşısına geçmek isterken ayağı refüje takıldı.

Köpeklerden kaçarken yere düştü

Sert bir şekilde yere düşen 14 yaşındaki Metehan'ı gören bir sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alındı

Dalağı parçalanan ve böbreğinde yırtılma meydana gelen Metehan ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Metehan’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

Parçalanan dalağı tamamen alındı

Olayla ilgili açıklama yapan Baba Aslan Üresin, çocuğunun arkadaşlarıyla birlikte parkta otururken köpeğin kovalamaya başladığını belirterek, "Köpek kovalarken çocuğum kaldırıma yüzüstü düşüyor. O sırada oradan geçen bir sürücü ambulansa veriyor. Çocuğum hastaneye kaldırılıyor. Yapılan tetkiklerde çocuğumda iç kanama olduğu, dalak ve böbreğinde yaralanma olduğu tespit ediliyor. Perşembe gününden beri yoğum bakımda. Parçalanan dalağı tamamen alınırken böbrekteki yırtılmalar tedavi ediliyor." dedi.

"Derdimiz sokak hayvanlarının yok edilmesi değil, barınaklara alınması"

Ülkenin bir çok bölgesinde bu tür vakaları sürekli duyduklarını dile getiren Üresin, "Hayvan saldırılarının çoğu basına yansımıyor. Bulunduğumuz semtte de buna benzer çok vaka var. Fiziki müdahale olmadığı için adli ve sağlık kuruluşlarına intikal etmediği için bilinmiyor. Derdimiz sokak hayvanlarının tamamen yok edilmesi değil. Hayvanların kendi yaşam alanları oluşturularak barınaklara alınması. İnsan sağlığı önemli. Çocuğum kaçarak kurtulmuş Allaha şükür. Ancak kaçarken araçta çıkabilir ve çarpabilirdi. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Yetkililerin tedbir aldığını biliyoruz. Eksiklik varsa eksikliğin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyorum. İlgili kurumları göreve davet ediyorum. Sağlık çalışanlarına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



