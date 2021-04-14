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    Çorum'da koronavirüs testi pozitif olan yolcu otobüsten indirildi

    Yolcu otobüsünde gerçekleştirilen kontrollerde, koronavirüs testinin pozitif olduğu belirlenen yolcu hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:22
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    Çorum'da koronavirüs testi pozitif olan yolcu otobüsten indirildi

    Çorum'da koronavirüs testi pozitif olan kişinin yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

    Samsun'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü, Çorum terminalinde durduruldu.

    Yapılan kontrollerde, sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görülen R.Y. adlı yolcu otobüsten indirildi.

    HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

    22 yaşındaki R.Y., çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Çift maske takılan diğer yolcular ise otobüsle Konya’ya doğru yola çıktı.

    Otobüsteki yolcuların Konya'da gözlem altına alınacağı öğrenildi.

    Çorum'da koronavirüs testi pozitif olan yolcu otobüsten indirildi VİDEO

    Çorum da koronavirüs testi pozitif olan yolcu otobüsten indirildi #1

    Çorum da koronavirüs testi pozitif olan yolcu otobüsten indirildi #2

    Çorum da koronavirüs testi pozitif olan yolcu otobüsten indirildi #3

    Çorum da koronavirüs testi pozitif olan yolcu otobüsten indirildi #4

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