Çorum'da köye inen kurt sürüsü 24 hayvanı telef etti

Çorum'da köye inen kurt sürüsü 24 hayvanı telef etti

Osmancık'ta sabaha karşı köye inen aç kurtlar, girdikleri ağıldaki 90 küçükbaş hayvandan 24'ünü telef etti. Yaralanan 4 koyun ise kesildi.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünde yaşayan Doğu ailesinin köye 12 kilometre uzaklıktaki yayla evinin ağılına kurt sürüsü girdi.

İHA'nın haberine göre, ağıla giren saldırgan kurtlar, 24 küçükbaş hayvanı telef ederken, saldırıda yaralanan 4 koyun ise kesildi.

Hayvanların sahibinin oğlu olan Bekir Doğu, babasının gece saat 02.30 sıralarında hayvanları kontrol edip yayla evine geçtiğini söyledi.

"Ağılda toplamn 90 hayvanımız vardı"

Sabah uyandıklarında ağıldaki 24 hayvanı ölü bulduklarını belirten Doğu, "Sabaha karşı kurtlar saldırmış. Sabah baktım ki koyunların sesi kesilmiş. Ağılda toplam 90 hayvanımız vardı" dedi.

Babasının, devlet desteği ile 2006 yılında 25 küçükbaş alarak hayvancılığa başladıklarını anlatan Bekir Doğu, "Devletimizden Allah razı olsun. Koyunlarımın borcunu bitirmiştim. Allah devletimize zeval vermesin" ifadesini kullandı.

"Kurban bayramında satmayı düşünüyorduk"

Hayvanları beslemek için yem aldıkları için borçlandıklarını söyleyen Bekir Doğu, "Hayvanlarımızı Kurban Bayramı'nda satıp borçlarımızı ödemeyi düşünüyorduk. Şimdi borçlarımız kaldı. Ödeme şansımız zorlaştı. Devletimizden yardım bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Tek geçim kaynağımız olan hayvanlar bizim çocuklarımız gibi"

Anne Arife Doğu ise, kurt saldırısını öğrendiğinde fenalaştığını belirterek, "Kurtlar sabaha karşı ağıla girmiş. Ağılda bulunan 90 küçükbaş hayvandan 24'nü telef etmişler. Tek geçim kaynağımız olan hayvanlar bizim çocuklarımız gibiler" şeklinde konuştu.