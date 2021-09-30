Çorum'da köylüler jandarmayla tartıştı: 4 kişi hastanelik oldu

Su deposu çalışma alanına gelerek kendi sularının alındığını iddia eden grup ile jandarma arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Ekipler kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşanan su sıkıntısı için, İl Özel İdaresi tarafından 2 yıl önce proje hazırlandı.

İhaleye çıkan projenin ardından kısa bir zaman önce köyde yapılan sondaj çalışmaları sırasında su bulundu.

Suyun borularla köye ulaşması için 30 tonluk su deposunun inşasına başladı.

ARBEDE ÇIKTI

Yukarı köye bağlı 100 kişilik grup, sularının alındığını iddia ederek çalışmaların yapıldığı bölgeye gitti. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ile tartışan öfkeli grubun arbede çıkarmasının üzerine ekipler biber gazıyla müdahale etti.

Biber gazından etkilenen 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalabalık ise bir süre sonra dağıldı.

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"DAĞDAN GELEN SUYU BİZE VERMİYORLAR"

Köylülerden Ferat Caba, “2 senedir bu sorunu yaşıyoruz. 450 haneli köyümüz Aşağı ve Yukarı Mahalle olarak ikiye ayrılıyor. Yukarı Mahalle sakinleri, dağdan gelen suyu bize vermek istemiyor ama o mahalleye ayrı hat çekerek suyumuzu alamazlar.” dedi.

"DEVLETİN GÖTÜRECEĞİ HİZMET ENGELLENİYOR"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da, “Bu köyde su sıkıntısı vardı. Biz bununla ilgili bir proje hazırladık ve ihale yapıldı. İhalenin sonucunda sondaj vurarak su bulduk ve çıkan suyu yapmış olduğumuz 30 tonluk depoya vermeye çalışıyoruz. ‘Bu suyu Öbektaş köyü sakinleri birlikte kullanacak’ dedik. Biz köylülere sağlıklı içme suyu getirmeye çalışırken, maalesef köy ikiye bölünmüş ve devletin götüreceği hizmeti engellemeye çalışılıyor. Yani ‘su bizim depomuza gelsin, kavgası yaşanıyor.” diye konuştu.

















