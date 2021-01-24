Çorum'da kumar oynayan 16 kişiye, 72 bin 872 lira ceza

Çorum'da kumar oynayan 16 kişiye, 72 bin 872 lira ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynadığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında, toplamda 72 bin 872 lira para cezasıyla adli işlem uygulandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak'ta bulunan iş merkezinin 3’üncü katındaki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

PARA CEZASI VERİLDİ

Gece saatlerinde adrese baskın yapan ekipler, 206 açılmış, 26 açılmamış iskambil kağıdı destesi, kumar için kullanılan hesap defteri ele geçirirken, kumar oynayan 16 kişiye toplamda kısıtlama ve tedbirleri ihlalden 72 bin 872 TL idari para cezası uyguladı.

















